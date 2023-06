Lavori sull'A2 del Mediterraneo, scattano le limitazioni: ecco le strade alternative consigliate

Disagi in vista per lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza nel tratto campano della A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in provincia di Salerno. Le attività riguarderanno interventi volti all’aumento della visibilità del tracciato, compresa la sostituzione degli elementi di ritenuta. Per consentire l’esecuzione degli interventi, tra le ore 22 di domani (6 giugno) e le ore 6 del 7 giugno, sarà in vigore la chiusura della carreggiata sud al km 3,400 con uscita obbligatoria allo svincolo di Baronissi Sud (km 3.400).

Il dispositivo di traffico

A partire dalle ore 6:00 del 7 giugno e fino alle ore 22:00 del 20 giugno, sarà in vigore il restringimento della carreggiata sud dal km 4,900 al km 5,850. Infine, tra le ore 22:00 del 20 giugno e le ore 06:00 del 21 giugno, sarà in vigore la chiusura della carreggiata sud, con uscita obbligatoria allo svincolo di Baronissi Sud (km 3,400). Per il traffico leggero diretto a Salerno l’uscita allo svincolo di Lancusi/Baronissi Nord oppure al successivo svincolo di Baronissi Sud. Agli utenti provenienti da Avellino o dall’Università di Fisciano è consigliato il ricorso a percorsi alternativi di viabilità locale che, evitando la A2, giungano a Cava dei Tirreni, passando per i comuni di Mercato San Severino, Rocca Piemonte e Nocera Superiore;

Le strade alternative

Per i flussi di lunga percorrenza diretti a Sud oltre il Comune di Salerno, è consigliato, anche col ricorso ai Pannelli Messaggio Variabile delle concessionarie autostradali (A1, A3 e A30), l’utilizzo dei seguenti itinerari alternativi:

In avvicinamento ed in corrispondenza della diramazione A1 (NA-MI) e l’A30 (Caserta Salerno) l’utilizzodell’A3 (Napoli Pompei Salerno); in transito sull’A30, direzione Sud, uscita allo svincolo di Palma Campania, transito sulla “SS 268 del Vesuvio” fino allo svincolo di Angri nord con immissioni sull’ A3 (Napoli, Pompei, Salerno); per la lunga percorrenza diretti a Sud oltre Salerno, proveniente dalla Puglia, dal beneventano e dall’avellinese, il seguente itinerario: imboccare allo svincolo della A16 di Avellino Est la S.S.7bis “strada di Terra di Lavoro” in direzione Reggio Calabria, proseguire, poi, sulla SS 7 “via Appia”, imboccare la SS 7 dir “diramazione via Appia”, procedere successivamente sulla SS 691 “Fondo Valle Sele” innestandosi sull’ A2 “Autostrada del Mediterraneo” in corrispondenza dello svincolo di Contursi Terme.

Gli itinerari saranno indicati sui pannelli a messaggio variabile delle competenti Concessionarie Autostradali (A1, A3, A16 e A30).