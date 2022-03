Lavori sull'A3, chiude il tratto Salerno-Vietri: i disagi

Disagi in vista per gli automobilisti. Autostrade Meridionali fa sapere che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire attività di ispezione del viadotto "Olivieri", per quattro ore notturne, dalle 22 di giovedì 24 alle 2 di venerdì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Vietri sul Mare, verso Napoli.

La strada consigliata

In alternativa, chi è diretto verso Napoli, potrà entrare sulla A3 alla stazione di Cava De' Tirreni.