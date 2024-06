Lavori sulla A30 Caserta-Salerno: chiude la stazione di Nocera/Pagani

Disagi in vista per gli automobilisti. Autostrade per l'Italia fa sapere che sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 4 alle 6 di mercoledì 5 giugno, sarà chiusa la stazione di Nocera Pagani, in entrata verso Salerno. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Castel San Giorgio.