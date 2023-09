Disagi in vista per gli automobilisti di Sarno. Per consentire lavori di pavimentazione, sulla A30 Caserta-Salerno, dalle 22 di lunedì 4 settembre alle 6 di martedì 5 settembre, sarà chiusa la stazione autostradale di Sarno, in uscita per chi viene da Caserta. In alternativa è consigliato uscire alla stazione di Nocera-Pagani.