Disagi in vista per chi percorre la A30 Caserta-Salerno. Per consentire l’ ispezione delle barriere di sicurezza, dalle ore 22 di lunedì 17 alle 6 di martedì 18 aprile, sarà chiusa la stazione di Nocera-Pagani, in entrata verso Salerno. In alternativa - sapere la società Autostrade - si consiglia di entrare alla stazione di Castel San Giorgio.