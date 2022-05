Colto da malore mentre guida il camion sull'A30: morto 64enne

Tragedia, oggi pomeriggio, lungo l’A30 Caserta-salerno, nei pressi del casello di Mercato San Severino, dove - riporta Rtalive - il conducente di un camion di 64 anni è stato colto da un improvviso malore.

I soccorsi

L’uomo, per evitare di scontrarsi con gli altri veicoli in transito, ha sterzato finendo contro il guardrail. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polstrada.