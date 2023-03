Agropoli, precipita dalla finestra della sua abitazione: grave 17enne

Una ragazza di 17 anni è caduta dalla finestra della sua abitazione ad Agropoli. Il fatto, come riportato da Info Cilento, è accaduto nel pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria.

Le indagini

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sulla quale sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. La giovane è stata trasportata in codice rosso in ospedale per via delle numerose lesioni riportate.