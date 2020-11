Agropoli, arriva un'autospazzatrice per la pulizia delle strade

Il Comune di Agropoli si è dotato di una autospazzatrice stradale aspirante. Si tratta di un importante mezzo che l’Ente non ha acquistato, ma ha ottenuto quale offerta migliorativa dell’appalto dei lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento (fondi Por Campania Fesr 2014-2020).

Le attività

Molteplici le attività che potrà svolgere. Tra queste, pulizia e lavaggio strade: la macchina è dotata di un serbatoio e di un apposito accessorio che viene montato nella parte anteriore con una serie di ugelli dal quale fuoriescono i liquidi. A parte c’è anche una lancia collegabile, per lavorare manualmente da terra, magari in punti non raggiungibili con il mezzo. Sarà utilissimo per il lavaggio di Piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi, come di Piazza della Mercanzia e di altre aree cittadine. Quindi soffiaggio e aspirazione. Sarà certamente utile, ad esempio, in estate per ripulire i marciapiedi dalla sabbia piuttosto che nel periodo di Carnevale per i coriandoli ed altro. E’ dotata di tecnologia digitale per funzionamento e controllo. Insomma un importante ausilio per mantenere ancora più pulita la città. Sempre grazie ad altre offerte migliorative di precedenti appalti, l’Ente comunale ha ricevuto una Terna e una macchina pulisci-spiaggia (dotata di accessorio per taglio vegetazione su spazi ampi) che si rivelano di notevole importanza nella manutenzione ordinaria, ad opera dell’azienda consortile Agropoli Cilento Servizi.

Il commento

"Abbiamo ricevuto un mezzo – afferma il sindaco Adamo Coppola – frutto di un’offerta migliorativa che sarà di grandissima utilità per tenere pulita la nostra Città. Riuscirà a svolgere attività che in precedenza non ci erano consentite, anche in zone con strade strette e non accessibili con mezzi grandi quali il centro storico, non avendo automezzi idonei".