Chiedono l'intervento dell'esercito i residenti ed i commercianti del litorale Magazzeno di Pontecagnano Faiano dopo i casi di cronaca delle ultime settimane. L'allarme sicurezza, infatti, non è cessato per i residenti della fascia costiera, che ora chiedono azioni forti da parte delle autorità preposte.

L'appello

"Rivolgiamo un appello - affermano - al questore di Salerno ed al sindaco affinché facciano qualcosa per risolvere una situazione che ormai ha superato il limite. Qualche esempio? L'area del Belvedere è diventata una piazza di spaccio. Per non parlare delle aggressioni e delle risse fra alcuni stranieri". Di qui la richiesta: "Per l'estate riteniamo ci sia bisogno dell'esercito".