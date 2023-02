Pontecagnano, cambio di location per l'area sgambamento cani dedicata ad Anna Borsa

L'area per lo sgambamento dei cani dedicata ad Anna Borsa cambia location. La giunta di Pontecagnano Faiano, infatti, ha deliberato l'istituzione di un'area per gli amici a quattro zampe in via Mar Mediterraneo invece che in via Sanzio (come previsto dalla delibera del 28 aprile 2022).

La decisione

Alla base della decisione il fatto che "a seguito di ulteriore approfondimento degli uffici preposti, l’area precedentemente individuata è risultata non completamente idonea ad ospitare l’area sgambettamento dei cani". Di qui l'individuazione di un'altra area di proprietà dell'ente in via Mar Mediterraneo (675 metri quadri).