Il Comune di Ascea assume: pubblicato il bando

Il comune di Ascea ha pubblicato un avviso per l'affidamento di un incarico di responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione con contratto a tempo determinato e tempo pieno di 36 ore settimanali.

I requisiti

Per partecipare alla selezione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana;godimento dei diritti civili e politici; età non inferiore a 18 anni; idoneità fisica all’impiego; non aver subito condanne penali per le quali le disposizioni di legge impediscano la costituzione del rapporto oggetto del presente avviso pubblico con la P.A.; non essere mai stati destituiti o dichiarati decaduti o dispensati da un pubblico impiego; non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare; diploma di laurea (almeno triennale) nelle materie oggetto dell’incarico (Ingegneria, Architettura o titolo equipollente); competenza e particolare, pluriennale e qualificata esperienza, maturata per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni, nelle materie oggetto dell’incarico nonché la specifica professionalità nelle predette materie.