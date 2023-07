È bufera dopo la decisione del sindaco di Minori di multare chi dà del cibo agli animali randagi in strada. A contestare la scelta l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che chiede al primo cittadino, Andrea Reale, di ritirare l'ordinanza.

La nota

"Cosi come scritta e concepita - affermano dall'associazione - l'ordinanza sindacale che vieta di dare da mangiare agli animali domestici e a quelli selvatici (se possiamo parlare di animali selvatici parlando di papere e piccioni) è illegale, e già in un caso il Tar regionale della Puglia ha dichiarato illegittima e quindi illegale nel 2021 un ordinanza del comune di San Vito dei Normanni". Minori, quindi, potrebbe trovarsi nella stessa situazione "se il sindaco non la ritirerà prima per poi ripresentarla modificata secondo i dettami previsti e richiamati sia dalla precedente sentenza del Tar pugliese (sentenza che crea un ppreciso precedente e quindi fa giurisprudenza) sia dalla legge 281/91 sul randagismo". "Si tratta - prosegue la nota - di un'ordinanza boomerang per l'amministrazione comunale, perchè non specifica e distingue tra le diverse situazioni a partire dai luoghi dove è possibile e con quale modalità dar da mangiare agli animali ed in particolare ai cani e gatti selvatici o appartenenti a colonie feline riconosciute o no che siano. Non si possono affamare gli animali anche se ovviamente è giusto difendere il decoro pubblico- scrivono gli animalisti-ci sono dei precedenti che si sono risolti senza alcun braccio di ferro come ad esempio a Lecco, anche qui vogliamo evitarlo e possiamo evitarlo con un pò di buon senso da parte di tutti, sindaco in testa".