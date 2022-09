Baronissi, il Forum dei Giovani ripropone il doposcuola sociale

Ritorna sul territorio di Baronissi il doposcuola sociale, aperto a famiglie che vivono in situazioni di disagio economico.

La richiesta

A gestirlo, Come di consueto, sarà il Forum dei Giovani, che lo scorso 9 settembre a manifestato all'amministrazione comunale l'intenzione di rilanciare l’iniziativa del doposcuola sociale con i medesimi requisiti di accesso, con i medesimi criteri di selezione, per le stesse materie. Quest'anno la platea sarà allarga ai ragazzi delle scuole medie, con un avviso pubblico rivolto ai laureati del territorio per assumere l’incarico e agli studenti che frequentano istituti di istruzione secondaria in condizioni di precarietà economica per beneficiare di ripetizioni in materie umanistiche e scientifiche.