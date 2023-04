Bellizzi, Maddalo all'attacco: "Il degrado regna sovrano"

"Spazi comunali ancora nel degrado, soprattutto nelle periferie". È l'accusa del consigliere comunale di opposizione di Bellizzi Angelo Maddalo, che si fa portavoce di una serie di segnalazioni di cittadini residenti in vari punti del territorio comunale.

L'intervento

"L'allarme degrado nei quartieri a Bellizzi - spiega Maddalo - è una questione atavica. Da tempo, infatti, i residenti lamentano l’assenza di manutenzione e chiedono all’amministrazione di intervenire in tempi brevi per ripristinare le minime condizioni di vivibilità degli spazi pubblici". Nella zona agroindustriale di Bellizzi, aggiunge Maddalo, vi è anche un allarme furti: "Fisiologicamente vi è un nascondiglio naturale che copre i malintenzionati lungo tutta la zona e precisamente i chilometri di siepi comunali che senza nessuna manutenzione crescono a dismisura. Nell'ultimo consiglio comunale il sindaco prese l'impegno che in maniera celere ci sarebbe stato un intervento della manutenzione, ebbene stiamo ancora aspettando".