Bellizzi, arriva il nuovo comandante della polizia municipale

È il maggiore Antonio Citro il nuovo comandante della polizia locale di Bellizzi. Ad annunciarlo il sindaco, Mimmo Volpe.

La viabilità

"Da subito ci siamo messi a lavoro per organizzare la nuova viabilità del centro storico di Via Napoli in vista dell'imminente apertura della nuova piazza" spiega il primo cittadino. "Come sempre la sinergia di rapporto e la professionalità degli uomini e donne del nostro comando di polizia municipale sono una garanzia per la nostra cittadinanza".