Omicidio Solimeno, il sindaco dopo il blitz: "È il segnale che aspettavamo"

"Il blitz delle Forze dell’Ordine di stanotte è il segnale che stavamo aspettando e che avevamo chiesto con forza". È quanto afferma il sindaco di Eboli, Mario Conte, dopo l’operazione eseguita dai Carabinieri su ordine della Procura nell'ambito delle indagini sull’omicidio Solimeno.

Le dichiarazioni

"Sappiamo - aggiunge il primo cittadino - da quanto ci è stato riferito nei numerosi incontri tenutisi in Prefettura, e poi col Procuratore Capo, che altre azioni per il controllo e la sicurezza del territorio non mancheranno. Finora, su nostra sollecitazione, sono stati eseguiti ben 7 blitz delle Forze dell’Ordine dal centro alle periferie. Dal canto nostro stiamo lavorando per migliorare la nostra azione". Sull’argomento è intervenuto anche l’assessore alla Sicurezza Antonio Corsetto. "Sono in corso ben due richieste di finanziamento per l’implementazione e il rinnovamento del sistema di videosorveglianza – ha spiegato l’assessore- progetti sui quali abbiamo finora tutti pareri positivi. Serviranno in primis a controllare tutti i varchi di ingresso e uscita dalla città ed anche a modernizzare l’intero sistema. Nel frattempo abbiamo riattivato 35 telecamere del vecchio sistema – le altre erano inutilizzabili - che vengono controllate dai Carabinieri, più altre tre al Cimitero. Abbiamo avviato i lavori – con un impegno in bilancio di 15mila euro - per ristrutturare la centrale operativa e di controllo, con un nuovo server dedicato, presso il Comando della Polizia Municipale. Sono attive, inoltre, altre 8 telecamere presso le rotatorie recentemente ultimate sulla S.S. 19 all’ Epitaffio e all’incrocio di via Ugo Foscolo. Queste ultime sono già sotto il controllo della Municipale. È un tema che sentiamo e seguiamo con grande attenzione fin dall’insediamento colmando anni di ritardo". "Su questi temi – ha concluso il Sindaco Conte – la miglior difesa è l’educazione, la diffusione della cultura, la lotta alla povertà con misure che favoriscano l’inclusione delle fasce sociali più a rischio. Le telecamere, per quanto funzionanti e presenti non possono bastare".