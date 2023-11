Choc al Ruggi di Salerno: un 60enne, per cause da accertare, è precipitato nel vuoto da una finestra del reparto di Chirurgia d'urgenza, al 4' piano, dove era ricoverato.

Il dramma

Troppo gravi le ferite riportate per la caduta: per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine che indagano sul tragico accaduto.