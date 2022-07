Tir in fiamme sul raccordo Sicignano-Potenza all'altezza di Buccino. Sul posto il personale Anas per la messa in sicurezza della zona e per le operazioni di rimozione del mezzo pesante. Per questo motivo è stata chiusa la carreggiata in direzione Sicignano. Ad intervenire anche le forze dell'ordine per la gestione della viabilità.