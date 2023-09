Scomparsa di Cosimo "Kazuosan", parla il collega youtuber: "Chiunque lo veda avvisi la polizia"

"Se qualcuno di voi per caso lo trovasse, avvisi la polizia". È l'appello che lo youtuber Captain Blazer ha deciso di rivolgere in un video pubblicato su TikTok in merito alla scomparsa del suo amico e collega Cosimo Corrado, conosciuto sui social come Kazuosan.

L'appello

Nel filmato Captain Blazer ricostruisce la vicenda spiegando che "Cosimo è atterrato a New York, venerdì, da solo e ha passato la notte scalzo in giro per le strade di New York". Poi, l'indomani mattina "alle 6.30, orario di New York, è stata l'ultima volta che l'abbiamo sentito. Ha chiesto a mia mamma un taxi, comunque contornato da messaggi strani e cose un po' fuori dal normale". Dopo Cosimo non ha risposto più ai messaggi, ne' al numero italiano, ne' a quello americano e "siamo sicuri che ha perso il telefono perché abbiamo chiamato il numero americano e ci ha risposto un ragazzo dicendo che ha trovato il telefono per terra a Manhattan". "La polizia - spiega ancora - ha visto i filmati dell'albergo e non ci entra da tre giorni, ma e' entrata nella sua stanza e la valigia è lì. La Farnesina, la polizia e l'Fbi sono tutte alla ricerca perché c'è una denuncia per scomparsa. Io e la sua famiglia partiamo per New York domani".