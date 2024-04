Carabinieri morti a Campagna, il messaggio del segretario Ugl Capone: “Sgomenti e addolorati”

Anche dal segretario generale della Ugl, Paolo Capone, arriva un messaggio di cordoglio per i due carabinieri morti in un incidente stradale a Campagna. “Siamo sgomenti e addolorati” afferma. “L’Ugl - aggiunge - esprime cordoglio ai famigliari, all'Arma e alla comunità di Campagna, in provincia di Salerno. I Carabinieri sono dei veri e propri eroi dediti quotidianamente a garantire la sicurezza di tutti. Ribadiamo il profondo dolore per una perdita così drammatica”.