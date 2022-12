Castellabate, piano di azione per ripristinare le spiagge e fermare l'erosione marina

Avviare gli interventi necessari per il ripristino degli arenili e per contenere l'erosione marina. È quanto stabilito dalla giunta municipale di Castellabate che ha dato mandato all'ufficio tecnico di mettere in campo un piano d'azione. La delibera arriva a seguito dei controlli effettuati sul territorio dopo le abbondanti precipitazioni che hanno colpito la cittadina cilentana.

La relazione

"In fase di monitoraggio post evento - si legge nella delibera - l’ufficio strategico istituito il 29 novembre ha constatato il notevole avanzamento dell’azione erosiva in alcuni tratti del litorale comunale, con danni diffusi di varia natura che hanno interessato strutture ed infrastrutture presenti in ambito demaniale marittimo". Di qui la necessità di mettere in campo "un piano di azione per l’individuazione degli interventi necessari al ripristino degli arenili, approfondendo contestualmente i temi della prevenzione e gestione del rischio di erosione costiera con azioni di coordinamento con gli enti sovraordinati competenti in materia".