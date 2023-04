La giunta di Castellabate ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un polo sportivo multifunzionale in località Acqua del fico. All'interno della struttura si prevede di realizzare manifestazioni a carattere sportivo e culturale anche durante il periodo invernale.

Il progetto

“Un altro progetto che permetterà di apprezzare Castellabate come paese da vivere tutto l’anno. Una struttura significativamente importante per l’intero territorio, location di eventi non soltanto sportivi ma culturali in genere, non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico e turistico” afferma il sindaco Marco Rizzo. “Questo polo sarà motore di crescita e sviluppo dell’intero tessuto socio economico locale stimolando l’aggregazione e l’interazione sociale di tutti, soprattutto i più giovani, mediante la programmazione ed organizzazioni di eventi culturali che continueranno a dare lustro alla nostra Castellabate” afferma l’assessore Nicoletta Guariglia. “La cultura rappresenta oggi un tassello importante dell’economia di un paese: per fare cultura bisogna in primis realizzare location adattate ad essa e poi focalizzarsi sull’organizzazione di manifestazioni che dallo sport abbraccino la cultura a tutto tondo coinvolgendo soprattutto i giovani. Non sarà motivo di lustro soltanto per il borgo di Castellabate ma per l’intero territorio che potrà fruirne orgogliosamente” afferma l’assessore Luigi Maurano.