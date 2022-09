Castellabate, nuovo veicolo per la Protezione Civile

Consegnato ufficialmente questa mattina il nuovo veicolo della Protezione Civile del Comune di Castellabate. Presenti il sindaco Marco Rizzo, il Capo della Protezione civile Comunale Sergio Rodio, il consigliere delegato Raffaele Di Gregorio e il Responsabile Area III Corrado Magro.

Il mezzo

Si tratta di un pulmino in grado di trasportare 8-10 persone che entra di fatto a far parte dell’affiatato e nuovo gruppo dei volontari di Castellabate. Grazie alla presenza dell’apposita pedana, inoltre, sarà possibile anche effettuare il trasporto di persone affette da disabilità. “Sono certo che questo mezzo sarà di ausilio al nostro gruppo della protezione civile ma anche al Comando della Polizia Municipale in alcune attività e servizi. Ci tengo a ringraziare il Comando Polizia Municipale, Raffaele Di Gregorio e Sergio Rodio per il costante impegno, l’entusiasmo, la determinazione e il supporto dato alla collettività intera” dichiara il sindaco Marco Rizzo. “Era necessario dotare questo gruppo di un proprio mezzo di trasporto in grado di supportarli e facilitarli concretamente nello svolgimento delle loro attività e servizi” aggiunge il consigliere delegato Raffaele Di Gregorio.