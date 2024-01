Furti e incursioni notturne a Cava de' Tirreni: è allarme

Furti sventati a Cava de' Tirreni, come riporta La Città. Giorni fa, una banda di ladri ha provato ad entrare in un appartamento in via San Giuseppe al Pennino. Dopo aver provocato danni agli infissi, sono entrati all'interno ma portando via pochi oggetti di valore

I colpi

E' andata male invece in via De Filippis, per altri due banditi. Entrati in un giardino di una proprietà privata, sono poi andati via senza forzare l'ingresso. Forse scoraggiati da ulteriori ostacoli. L'emergenza continua così come la paura in città per nuove incursioni, che spesso si rivelano senza riscontri o frutto di segnalazioni sbagliate. Tuttavia, il sindaco Servalli ha chiesto un potenziamento dei controlli al Prefetto, dopo gli episodi dell'ultimo mese.