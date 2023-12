Salerno, il Piano di Zona destina 74mila euro ai centri antiviolenza

Il Piano di Zona S5 Salerno-Pellezzano ha destinato 74184 euro ai tre centri antiviolenza gestiti da enti del terzo settore nel territorio. Questi fondi sono assegnati nell'ambito del riparto regionale per l'area di intervento "povertà". In prospettiva, inoltre, si prevede l'approvazione di uno schema di convenzione da firmare con gli organismi sociali coinvolti, rafforzando così la cooperazione per contrastare le forme di disagio.