Pubblicato sul sito del Comune di Eboli l’avviso per presentare manifestazioni di interesse alla installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. L’amministrazione comunale prevede di individuare 30 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (IdR) fra il centro e le zone periferiche, con concessione di suolo a titolo gratuito.

Il bando

Una volta raccolte le proposte e individuate le aziende interessate, si procederà alla sottoscrizione dei protocolli per la realizzazione degli stalli. "L'obiettivo - si legge nella nota di Palazzo di Città - è arrivare all’installazione delle colonnine elettriche entro la fine del 2023".