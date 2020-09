Covid in Cilento: quarta persona contagiata a Castellabate, l'annuncio

Castellabate registra ancora un caso - il quarto - di positività al Covid. Lo ha annunciato il Comune informando la cittadinanza attraverso un avviso pubblicato sulla proprio profilo Facebook. Il sindaco è stato contattato dall'Asl.

I dettagli

"Si tratta di un contagio di ritorno da un viaggio di una persone che non dimora a Castellabate - è scritto nella nota - ma presente da alcuni giorni sul nostro territorio comunale. La persona interessata è asintomatico e già da qualche giorno in isolamento. Dalla ricostruzione dell’Asl sono venuti in contatto con il soggetto positivo solo due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, già poste in isolamento e in attesa di tampone. Quattro in totale, dunque, i casi positivi: il contagio di giornata si aggiunge alle due persone risultate positive il 31 agosto e all'altra comunicazione del 4 settembre.