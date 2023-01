Eboli, il Comune chiarisce: "Nessuna interruzione per i servizi sociali"

"Nessuna interruzione dei servizi sociali". È quanto affermano il sindaco di Eboli, Mario Conte, e l'assessore al Bilancio, Massimiliano Curcio, che chiariscono alcuni aspetti legati al Piano di Zona ed alla gestione delle politiche sociali .

L'azienda speciale

"L’erogazione continuerà - spiegano il primo cittadino e l'assessore - attraverso il Piano di zona finché la costituzione dell’azienda speciale non sarà formalizzata. Siamo ormai in dirittura d’arrivo anche perché tutti gli atti formali erano pronti, compresa la bozza dell’atto costitutivo e la determina di dotazione del fondo d’ambito effettuata il 29 dicembre. Ciò che è venuta a mancare è stata l’indicazione definitiva di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, per la quale la discussione in seno ai Comuni afferenti l’ambito, nel tentativo di individuare le migliori professionalità e competenze che possano dirigere l’azienda in modo efficace ed efficiente, si è prolungata più del previsto. Un problema ormai superato che ci porterà alla costituzione nei prossimi giorni, non appena all’ente capofila perverranno le indicazioni definitive, infatti, si procederà alla stipula. Per quanto riguarda la famosa premialità, non trattandosi di un termine perentorio, non appena firmato l’atto faremo comunque richiesta alla Regione Campania".