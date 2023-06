Ex tribunale ceduto alla Regione: "All'interno uno spazio anche per l'Università"

Firmato il protocollo d'intesa per l'acquisizione, da parte della Regione, dell'ex tribunale di Salerno. La stipula ufficiale questa mattina nella sala del gonfalone di Palazzo di Città. Contestualmente è stato presentato anche il progetto di riqualificazione dell'ex presidio ospedaliero di Torre Angellara, che sarà trasformato in un polo direzionale presso il quale saranno trasferiti 25 uffici della pubblica amministrazione. Presenti alla firma del protocollo il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme ed il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Polo culturale nell'ex tribunale

Per l'ex tribunale sarà avviato un ragionamento con l'università di Salerno per capire se vi siano i margini per creare spazi di rappresentanza e di didattica. Ma non solo: anche la sede dell'ordine degli avvocati e dell'associazione magistrati. "Sarebbe ragionevole immaginare delle funzioni coerenti con la vecchia destinazione dell'edificio, penso ad esempio al percorso post-laurea nell'ambito delle materie giuridiche. Auspico anche una sede di rappresentanza del rettorato all'interno dell'edificio. Insomma, una grande sfida" ha sottolineato il governatore De Luca. "Vogliamo - ha aggiunto - che quello diventi un edificio vivo e che all'interno vi sia la presenza dell'università, al fine di creare un legame di identità con la città".

L'ex ospedale di Torre Angellara

Nell'ex presidio ospedaliero di Torre Angellara saranno trasferiti 25 uffici di enti statali e territoriali che attualmente sono sparsi (in fitto) nelle varie aree della città. L'intervento, che da cronoprogramma sarà concluso non prima del 2029, rientra nell'ambito del progetto più ampio di rigenerazione urbana dell'area est di Salerno. "Sarà un centro direzionale bellissimo - ha sottolineato De Luca - posto in una zona strategica. Quasi invidio i dipendenti che ci andranno a lavorare". "La nostra direzione regionale - ha spiegato Alessandra Dal Verme, direttore dell'Agenzia del Demanio - ha operato per garantire la possibilità di firmare questo protocollo. Al centro di questa sinergia ci sono il territorio ed il benessere dei cittadini".