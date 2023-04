Questione Fusandola, quattro consiglieri presentato l'esposto in Procura

Esposto alla procura della Repubblica da parte dei consiglieri di opposizione Roberto Celano, Michele Sarno, Dante Santoro e Domenico Ventura sulla questione Fusandola.

L’esposto

Nello specifico, i quattro consiglieri chiedono che la Procura ponga in essere “gli opportuni accertamenti per verificare se, in merito ai fatti, in particolare, alla realizzazione di un comparto edificatorio definito abusivo, vi siano profili di illiceità penale in atteggiamenti omissivi da parte di istituzioni che dovrebbero intervenire in caso di conclamate edificazioni in assenza di titoli abilitativi e di possibili conseguenti pericoli per la pubblica incolumità e, nel caso, di individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti”.

L'iniziativa

Nel frattempo Oreste Agosto, Cesare Guarini e Rita Peluso hanno attivato un'iniziativa con altri cittadini salernitani "in merito alle omissioni del Comune di Salerno, riguardanti la illecita deviazione del torrente Fusandola". La richiesta è di aggiornare in tempi brevi il piano di protezione civile "che risale all’anno 2016" e non tiene conto "del rischio idraulico e del relativo scenario di pericolosità derivante della deviazione del Fusandola e omettendo di porre in essere le iniziative di prevenzione dei rischi". "Auspichiamo - si legge nel comunicato - alla luce delle reiterate violazioni di legge da parte del Comune di Salerno, un immediato intervento ministeriale per ripristinare la legalità violata, in relazione al perseguimento di un interesse fondamentale dello Stato connesso alla salute della comunità salernitana".