Salerno, il Comune paga l'Imu a Bellizzi e Buccino

Sono immobili di proprietà ed in quanto tali su di loro si applicano i tributi locali. È per questo motivo che il Comune di Salerno, nei giorni scorsi, ha versato l'anticipo dell'Imu, pari a 4.305 euro, per gli immobili posseduti presso i Comuni di Buccino (uno) e di Bellizzi.

Il totale

Per tali immobili il Comune quest'anno dovrà pagare in totale 8.609 euro. "Gli immobili - si legge nella determina del settore Ragioneria - non essendo utilizzati per fini istituzionali sono soggetti adI mu per effetto della vigente normativa in materia".