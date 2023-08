Attimi di paura in località Cordici a Torraca per un incendio scoppiato in un bed and breakfast. Come riporta InfoCilento. Le fiamme si sono sviluppate in un gabbiotto in cui erano collocate tre bombole Gpl.

L'incendio

L'incendio si è propagato velocemente, interessando anche l'ingresso dell'attività ricettiva. Per questo motivo si è reso necessario evacuare la struttura, che in quel momento ospitava dieci turisti. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

.