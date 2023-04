Piscina "Simone Vitale", affidati i lavori di manutenzione

Via libera all'affidamento dei lavori di manutenzione della piscina comunale Simone Vitale e di altri impianti sportivi del territorio. L'appalto, per un totale di 186mila euro, è stato affidato alla società Dgm Impianti di Bellosguardo per diventare esecutivo dovrà superare le verifiche previste dalle legge.

L'intervento

I lavori riguarderanno in primis la piscina Simone Vitale e successivamente le altre strutture di competenza comunale, a cominciare dallo Stadio Arechi e dallo Stadio Vestuti. A seguire il Palatulimieri, il Palasilvestri ed i campi "Settembrino" e "De Gasperi".