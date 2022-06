Salerno, aggiudicato l'appalto per la manutenzione

Aggiudicazione definitiva per l'appalto biennale dei servizi di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino. A vincere la gara la Isam di Roma. L'appalto, suddiviso in quattro lotti, è pari a 3 milioni e 115mila euro.

I lavori urgenti

Nello stesso provvedimento l'ente - "al fine di scongiurare pericolo per persone, animali e cose, garantire l’igiene e la salute pubblica" - ha disposto l’esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza. "In caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti autocertificati dall’aggiudicatario - si legge nella determina - si procederà alla risoluzione dell’affidamento/contratto, con pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite". La stessa ditta, secondo quanto previsto dalla clausola sociale, dovrà assorbire circa sessanta lavoratori delle coop che si sono occupate della manutenzione sul territorio.