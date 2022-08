Mare sporco, Fdi chiede una task force per monitorare gli sversamenti

Nuova polemica sulla qualità delle acque della costa a sud di Salerno. A lanciare l'allarme la responsabile organizzativa di Fratelli d'Italia nei Picentini, Saviana Buonavita. "I buoni propositi - sottolinea - ci sono tutti: si parla tanto di rilanciare l'economia, di investire nel turismo e poi ogni anno puntualmente ci ritroviamo con chiazze gialle e marroni che si presentano lungo tutta la costa da Salerno ad Eboli.

Task force

Per questo, secondo l'esponente di Fdi, è necessario attivare una task force per monitorare gli sversamenti. "I tanti proclami della regione sono rimasti tali" afferma Saviana Buonavita, che aggiunge: "Chiedo, dunque, alle istituzioni di intervenire tempestivamente e concretamente perché di chiacchiere ne abbiamo sentite già abbastanza. A mio parere è necessario creare una Task Force che costantemente si occupi di monitorare sugli sversamenti illegali e sul funzionamento dei depuratori, dando, dunque, le giuste pene a chi non rispetta le regole