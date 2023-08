Via libera al progetto di accoglienza pre e post lezioni per gli alunni di genitori che lavorano a Mercato San Severino. Il servizio partirà con l'inizio dell'anno scolastico. “Abbiamo pensato, anche per l'anno scolastico 2023-2024, alle esigenze dei genitori che lavorano e che, spesso, hanno orari che non coincidono con l'inizio e la fine delle lezioni delle Scuole Primarie. Ecco il motivo per il quale abbiamo deliberato l'organizzazione del servizio di pre e post accoglienza” spiega il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma.

Il progetto

“Con questa delibera - sottolinea l'assessore alle Politiche Scolastiche Assunta Alfano - a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, grazie al protocollo sottoscritto con i dirigenti scolastici, garantiamo il servizio di accoglienza, vigilanza ed intrattenimento dalle 7:30 fino all'inizio delle lezioni e fino a 30 minuti dopo il termine delle stesse. Le domande per usufruire del servizio, che non avrà alcun costo aggiuntivo per le famiglie, dovranno essere indirizzate ai dirigenti dei rispettivi plessi scolastici. Siamo certi, in questo modo, di dare un contributo concreto a tanti cittadini, soprattutto donne, che devono conciliare gli orari di lavoro con quelli scolastici dei propri figli"