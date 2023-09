Al via a Montecorvino Rovella i lavori presso il fiume Cornea per la mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico. L'intervento permetterà la messa in sicurezza dell'area in questione.

L'intervento

A recarsi sul posto il sindaco, Martino D'Onofrio, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Carmine Falabella: "Una problematica che si trascinava da molti anni e che noi, dopo tante promesse a vuoto da parte di chi ci ha preceduto, portiamo a risoluzione attraverso un intervento mirato. Il lavoro è la dedizione portiamo a casa risultati importanti per i nostri cittadini".