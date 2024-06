Salerno a lutto: addio a Gianni Novella, il cordoglio del sindaco

Salerno a lutto: non ce l'ha fatta, purtroppo, Gianni Novella che ha combattuto come un leone contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Conosciutissimo in ambiente sportivo e non solo, tifosissimo Granata, Novella lascia un vuoto incolmabile in chiunque lo abbia conosciuto e stimato.

Il cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli: