Oliveto Citra, enorme masso a rischio distacco: disposta la chiusura della strada

Il vicesindaco di Oliveto Citra, Raffaele Palmieri, ha disposto la chiusura totale al traffico della strada comunale che intercorre dalla località Sacramento alla località Piano Canale.

L'ordinanza

Alla base della decisione la presenza di un masso di grosse dimensioni in precarie condizioni di stabilità. "Tale masso - si legge nell'ordinanza di chiusura - in caso di distacco potrebbe interessare la carreggiata della sottostante sede stradale con pericolo per la privata e pubblica in lo incolumità". Per tale motivo è stata disposta a chiusura al traffico fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza della strada in questione.