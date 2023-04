Ospedale di Eboli, l'Asl conferma: "Imminente la riapertura del reparto di psichiatria"

Imminente la riapertura del reparto di Psichiatria dell'ospedale di Eboli. A confermarlo la lettera, in risposta al sollecito del sindaco Conte, del direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Giulio Corrivetti.

La lettera

Corrivetti ha comunicato "la imminente riapertura della struttura residenziale. La stessa era stata temporaneamente sospesa per completare alcuni lavori di ristrutturazione, ottenere la regolare autorizzazione sanitaria e completare la dotazione organica necessaria per la gestione”.A rallentare la riapertura, sempre secondo quanto affermato dall’Asl, vi sarebbe soltanto il completamento della dotazione organica. “Ribadisco - sottolinea il sindaco di Eboli - che si tratta di una struttura essenziale per la collettività. Un punto di riferimento per le molte patologie di questo tipo. Mi auguro, perciò, che l’Asl risolva l’ultimo problema al più presto possibile. Noi resteremo con la guardia alta”.