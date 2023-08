Pontecagnano, nominato il revisore dei conti della Multiservizi comunale

È Amelia Savastano il nuovo revisore dei conti dell'Azienda Speciale Multiservizi di Pontecagnano Faiano, partecipata al 10%% dal Comune. Il conferimento dell'incarico è arrivato attraverso apposito decreto sindacale.

L'avviso

La nomina è arrivata a seguito dell'avviso per la nomina del revisore unico pubblicato lo scorso 27 luglio. Savastano, come si legge nel decreto, "risulta essere in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso". Il compenso per tale incarico è di 3600 euro annui.