All'istituto Profagri protagonista l'agricoltura 4.0

Agricoltura 4.0 protagonista all'istituto Profagri di Salerno. Le due parole chiave, innovazione e digitalizzazione, si sono tradotte nel progetto presentato in occasione dell'Open day. Il progetto in questione prevede la possibilità di monitorare una serie di parametri ambientali e prevenire l’uso di pesticidi, attraverso un'app che raccoglie i dati della sensoristica IoT xFarm, capace di rilevare, tramite le stazioni meteo ed i sensori connessi, una serie di condizioni (umidità e la temperatura del suolo e dell’aria, velocità e direzione del vento, lo stato della vegetazione attraverso delle foto e la presenza di insetti con le trappole fotocromatiche).

Il progetto

Attraverso tale progetto è possibile migliorare la produttività, ridurre le perdite di prodotto, risparmiare energia e pianificare con professionalità e precisione le modalità d’intervento per mantenere costanti le condizioni ottimali della produzione. “I nostri studenti attraverso un laboratorio didattico - spiega la professoressa Rossella Robusto - imparano ad utilizzare l’App che consente a distanza anche di visionare i dati ed intervenire quando gli indici rilevano rischi per la sopravvivenza delle coltivazioni”. “Da sempre puntiamo su conoscenze concrete, applicate e non solo studiate o delle quali si parla solo- ha detto il dirigente del Profagri Alessandro Turchi- la transizione ecologica richiede esplicitamente a tutti i soggetti coinvolti nel settore agricolo, agli imprenditori ma soprattutto ai professionisti di oggi e del futuro, di coltivare in modo sostenibile ed i nostri allievi si preparano a questa sfida che è una nuova opportunità di trovare lavoro”