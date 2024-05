Prysmian Fos Battipaglia, l’annuncio di Urso: “C’è un’offerta per rilevare il sito”

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sollecita Prysmian a prorogare le attività nel sito Fos di Battipaglia per almeno tre mesi, a seguito di un'offerta non vincolante pervenuta all'azienda "al fine di poter approfondire gli aspetti tecnico economici dell'operazione con i proponenti e arrivare a una soluzione che sia la base per il definitivo rilancio del sito". Lo scrive il Mimit in una nota. "Tutto questo - aggiunge Urso - dimostra ancora una volta l'impegno costante e continuo del Ministero nel favorire tutte le possibili condizioni che portino ad una soluzione stabile e duratura che garantisca un pieno rilancio della produzione a Battipaglia. Questa azienda, che ha un elevato patrimonio tecnologico e di competenze, deve continuare a competere a livello globale"