In Pinacoteca la presentazione di un libro sul Napoli, Celano: "Scelta inopportuna e provocatoria

Scoppia un nuovo caso sull'asse Salerno-Napoli. Oggetto del contendere la presentazione del libro di Gaetano Quagliariello "Scusa Papà ma tifo Napoli" in programma il prossimo 29 giugno presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno.

Il libro di Quagliariello, già senatore e past president del Napoli Club Parlamento, è un racconto autobiografico - come si legge nella nota dell'editore - "dalle prime partite viste dagli spalti all’incontro con Maradona, all’affannosa ricerca di un televisore per seguire il Napoli all’estero". Un libro in cui "il racconto del tifoso si snoda tra gustosi aneddoti e ricordi personali che si intrecciano con la storia di una squadra di calcio che negli anni ha significato molto, per non dire moltissimo, per tutti quanti tifano Napoli".

La polemica

Sulle barricate il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Roberto Celano: "Ritengo che la presentazione di questo libro a Salerno, a pochi passi dal luogo in cui 'nacque' la Salernitana, presso la sede della Pinanoteca Provinciale, con la presenza ed i saluti del delegato alla cultura della Provincia, sia assolutamente inopportuna e possa essere percepito come una provocazione dai tifosi della Salernitana. Mi chiedo, ma un libro del genere non sarebbe più giusto e proficuo anche per l'autore presentarlo a Napoli? Difendo sempre la "libertà" di ciascuno di tifare per chi vuole e di parlare liberamente di ciò che ritiene. A volte, però, ci vorrebbe un po' di buon senso, anche da parte di certe Istituzioni".