Questione sicurezza, il questore Conticchio: "Nessun allarme, Salerno è una città tranquilla"

Si terrà nei prossimi giorni il comitato per l'ordine pubblico che dovrà discutere della questione sicurezza, sollevata ieri dal sindaco Napoli attraverso una lettera inviata alle autorità preposte. Ad annunciarlo il questore, Giancarlo Conticchio, a margine delle celebrazioni per il 249esimo anniversario della Guardia di Finanza a Salerno. Un'occasione per fare il punto della situazione dopo i casi di cronaca avvenuti sul lungomare salernitano.

Le parole del questore

"Non lancerei un allarme sicurezza" ha precisato Conticchio, che ha aggiunto: "La città di Salerno, l'ho detto in altre occasioni e lo ripeto adesso, è una città tranquilla. Il lungomare presenta delle criticità dovute alla presenza di cittadini extracomunitari, a volte irregolari, ma non parlerei di allarme sicurezza. Ci sarà una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura e lì valuteremo le eventuali istanze e le richieste del sindaco. Sin da ora dico, però, che il lungomare e la città di Salerno sono presidiati nel servizio controllo del territorio da polizia, carabinieri e guardia di finanza con il concorso della polizia municipale".