Stoccaggio e gestione illecita di rifiuti: sequestri e denunce nel salernitano

È di tre denunce il bilancio dei controlli straordinari predisposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria della Campania nell’ambito dell’Operazione “Oro Rosso". Durante tali controlli sono stati effettuate verifiche presso depositi di materiale ferrosi, al fine di contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario e lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

L'attività

Gli operatori della Polfer, nell'ambito di tali controlli, hanno denunciato in stato di libertà E.F. residente nella provincia di Napoli e R.D. residente nella provincia di Salerno, entrambi ritenuti responsabili di stoccaggio e gestione illecita di rifiuti ferrosi e non. Contestualmente è stato effettuato il sequestro di 130 chili di rame, 430 chili di altri rifiuti ferrosi e 100 chili di batterie di piombo esauste. Inoltre, è stato denunciato, in stato di libertà, P.A. residente nella provincia di Salerno, per violazione dei sigilli e distruzione di cose sottoposte a sequestro

.