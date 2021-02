Buttafuori accoltellato dopo la lite nel bar a Salerno: in due a rischio processo

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di un 21enne e un 40enne per l'aggressione avvenuta l'8 febbraio scorso in un locale del quartiere Pastena

Sono un ragazzo di 21 anni e un 40enne gli autori dell’aggressione avvenuta, l’8 febbraio dello scorso anno, ai danni di un buttafuori cinquantenne verificatasi all’interno di un bar situato in via Posidonia, nel quartiere Pastena di Salerno.

L'inchiesta

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, l’uomo, al culmine di una lite furibonda con i due, venne colpito con un coltello ad una gamba. Sul posto sono giunsero i sanitari del 118 che lo trasportarono all’ospedale “Ruggi” dove i medici gli diagnosticarono una ferita da taglio tra l’anca ed il gluteo. Immediate le indagini da parte degli agenti della Polizia di Stato che in poco tempo riuscirono ad identificare i due che, subito dopo l’aggressione, si dileguarono. Per loro l'accusa è di lesioni aggravate.