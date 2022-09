Nuovo elettrodotto da 30 milioni di euro nel salernitano: via libera dal MiTe

Via libera del Ministero della Transizione Ecologica al nuovo elettrodotto in cavo interrato a 150 kV di circa 18 km che collegherà la Stazione Elettrica di Montecorvino Rovella e la Cabina Primaria di Campagna.

Il progetto

Una volta realizzata ed entrata in esercizio l’opera Terna, l’azienda che gestisce la rete elettrica nazionale, provvederà alla demolizione della linea aerea esistente di oltre 15 km: saranno rimossi 68 sostegni – 19 dei quali all’interno del Parco regionale dei Monti Picentini - e restituiti al territorio più di 45 ettari. Oltre ai quattro Comuni del salernitano interessati dalla nuova linea interrata (Montecorvino Rovella, Campagna, Eboli e Battipaglia), le demolizioni coinvolgeranno anche il Comune di Olevano sul Tusciano. Per il nuovo collegamento e per le demolizioni Terna prevede un investimento di circa 30 milioni di euro.

La nuova linea

Ma a cosa servirà la nuova linea? "A ridurre i vincoli di trasporto esistenti sull’attuale rete a 150 kV - spiegano da Terna - incrementando l’immissione in rete dell’energia prodotta dai numerosi impianti eolici presenti nella zona di Salerno, Benevento e Potenza".