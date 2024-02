Vallo di Diano, firmato protocollo per la sicurezza idraulica e l'ambiente

La Comunità Montana Vallo di Diano e il Consorzio di Bonifica hanno firmato un protocollo d'intesa per affrontare il rischio idrogeologico e migliorare la sostenibilità ambientale del territorio. L'accordo prevede una collaborazione stretta per prevenire le emergenze idrogeologiche, migliorando la tenuta idraulica attraverso una gestione più efficace delle risorse idriche e la manutenzione della rete idrografica. "Insieme, mettendo a sistema le nostre capacità e professionalità, potremo rafforzare la sicurezza idraulica e accrescere la qualità ambientale del nostro territorio," ha dichiarato Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio di Bonifica. L'obiettivo è quello di intervenire su più corsi d'acqua e realizzare lavori di prevenzione in un'area resa vulnerabile dalle variabili climatiche e dalle trasformazioni urbanistiche. La fase operativa del progetto vedrà la collaborazione tra i tecnici della Comunità Montana e del Consorzio per una gestione integrata delle attività di manutenzione e riqualificazione.