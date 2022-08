Villani (M5S): "Dad per risparmiare energia? Impensabile"

"Come Movimento 5 stelle non siamo affatto favorevoli alle proposte che circolano in questi giorni e che prevedono riduzioni di orario e ritorno alla Dad nelle scuole per risparmiare energia". Parola di Virginia Villani, deputata del Movimento 5 Stelle e candidata nel collegio uninominale nord della provincia di Salerno per la Camera dei Deputati.

Questione Dad

"La Dad - spiega Villani - è stato uno strumento utilizzato durante l'emergenza sanitaria del Covid e oggi non sussistono le condizioni per renderla efficace in ogni evenienza. Deve rimanere uno strumento eccezionale, straordinario e limitato tempo perche' generi delle difficoltà oggettive negli studenti e alle rispettive famiglie"